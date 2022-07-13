Крым Спецоперация в Украине

Названа причина громких хлопков в Керчи

13-07-2022
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Тренировка прошла в штатном режиме

Накануне днем, 12 июня, жители Крыма писали в соцсетях о том, что слышны в небе были громкие хлопки. Мэр Керчи Святослав Брусаков пояснил это тем, что российские силы ПВО провели учебные стрельбы.

«Керчане, без паники! Громкие хлопки, которые слышны были сегодня над городом, — результат учебных стрельб средств ПВО», — написал он в своем Telegram. 

Брусаков отметил, что тренировка прошла в штатном режиме. При этом боевые расчеты показали выучку при защите стратегически важных объектов.

Отметим, ранее руководство Крыма, в частности советник главы Крыма Олег Крючков, пояснил хлопок в Керчи преодолением самолетом звукового барьера.

Напомним, ранее жители полуострова высказывали опасения относительно задымления на Крымском мосту. Это также оказалось учениями российских военных.

Ольга Сурикова

 

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