Названа причина громких хлопков в Керчи

Тренировка прошла в штатном режиме

Накануне днем, 12 июня, жители Крыма писали в соцсетях о том, что слышны в небе были громкие хлопки. Мэр Керчи Святослав Брусаков пояснил это тем, что российские силы ПВО провели учебные стрельбы.

«Керчане, без паники! Громкие хлопки, которые слышны были сегодня над городом, — результат учебных стрельб средств ПВО», — написал он в своем Telegram.

Брусаков отметил, что тренировка прошла в штатном режиме. При этом боевые расчеты показали выучку при защите стратегически важных объектов.

Отметим, ранее руководство Крыма, в частности советник главы Крыма Олег Крючков, пояснил хлопок в Керчи преодолением самолетом звукового барьера.

Напомним, ранее жители полуострова высказывали опасения относительно задымления на Крымском мосту. Это также оказалось учениями российских военных.

Ольга Сурикова