В Севастополе пьяный дебошир пытался разбить терминал

Он успел обматерить сотрудников Росгвардии

В Севастополе сотрудники Росгвардии поймали на горячем мужчину, который разбил охраняемый платежный терминал, сообщает пресс-служба ведомства.

Группа задержания прибыла на место после срабатывания тревожной сигнализации.

Как отмечается, росгвардейцы увидели рядом с терминалом человека, который наносил удары по сенсорному экрану. Увидев правоохранителей, он попытался поытался скрыться на припаркованном рядом автомобиле, однако был задержан.

Как оказалось, мужчина по внешним признакам был нетрезв. «Он вёл себя агрессивно, нецензурно выражался», – сообщили в пресс-службе.

Задержанный – 38-летний севастополец. Он доставлен в полицию для выяснения обстоятельств.

Напомним, сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который в пьяном состоянии поджег на улице банкомат, чтобы согреться.

Фото: пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю