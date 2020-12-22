В Севастополе ограничат подачу газа в четырех районах

Газ в дома и на объекты будут возвращать поэтапно в два дня

В Севастополе будет произведено ограничение подачи газа с 6:00 утра 22 декабря в Нахимовском, Балаклавском, Гагаринском и Ленинском районах города. Также будет ограничение подачи газа на котельные с 4:00.

Причиной стала необходимость ликвидации аварийной ситуации на газопроводе высокого давления на пересечении улиц генерала Мельника и Лабораторного шоссе, говорится на сайте правительства Севастополя.

К поэтапному восстановлению газоснабжения на объекты ГУПС «Севтеплоэнерго» сотрудники ПАО «Севастопольгаз» приступят сегодня после 18:00.

Правительство просит жителей города в это время находиться дома и обеспечить доступ в жилые помещения.

С 8:00 утра 23 декабря будет продолжено поэтапное восстановление газоснабжения объектов в Нахимовском и Балаклавском районах города.

«В соответствии с протокольными поручениями Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя на время проведения работ будут приниматься меры для обеспечения временным теплоснабжением объектов соцкультбыта, попадающих в район отключения (по необходимости)», — отметили в правительстве.

В ПАО «Севастопольгаз» для выполнения ремонтно-восстановительных работ задействовано 350 штатных сотрудников, из них 42 инженерно-технических сотрудника и 20 единиц собственного транспорта и специальной техники.

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