В Севастополе пьяный дебошир прыгал по крышам «неправильно припаркованных» иномарок

В Севастополе задержан местный житель, повредивший две иномарки из хулиганских побуждений.

О происходящем в полицию сообщили очевидцы-жители многоэтажного дома.

Правоохранителями установлено, что ночью пьяный 32-летний местный житель вышел на улицу и увидел у подъезда два стоявших автомобиля – «Тойота Лендкрузер» и «Субару Импреза». Ему не понравилось, как соседские иномарки припаркованы.

«Чтобы проучить автовладельцев, он забрался на крышу сначала одного, а затем второго автомобиля и стал на них прыгать. В результате его действий оба транспортных средства получили повреждения на общую сумму около 160 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Дебошир был задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова