В Севастополе оштрафовали 30 водителей за нарушения перевозки пассажиров

Госавтоинспекция Севастополя рассказала об итогах рейда «Перевозчик», проведенного методом скрытого патрулирования.

«Контроль за работой конкретного водителя осуществлялся не только в движении за автобусом или троллейбусом, но и из салона общественного транспорта», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

В ходе рейда было проверено 41 автобус, в том числе предназначенных для перевозки детей – 2, 10 троллейбусов, 3 легковых такси. К административной ответственности привлечено 30 водителей и 7 должностных лиц.

Отмечается, что составлено 37 административных материалов, из них 8 – за управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; 6 – за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ; 4 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей; составлено 2 материала на прекращение регистрации двух автобусов.

Также автоинспекторами выявлено несколько нарушений правил расположения транспортных средств на проезжей части, подачи сигнала перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, остановкой, нарушение требований дорожных знаков или разметки.

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Ольга Сурикова