В Севастополе наружная реклама «выйдет из границ»

Рекламных конструкций станет больше

В Севастополе утвердили новые правила размещения рекламных конструкций. Согласно документу, который утвердило Правительство в 2020 году, на территории города появятся новые конструкции с социальной рекламой, а предприниматели теперь смогут размещать свою рекламу и за пределами торговой площади, говорится в сюжете «НТС».

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя Ирина Марочкина рассказала, что вводятся новые информационные конструкции – адресные указатели (средства навигации на домах), стелы и указатели автозаправочных станций, которые устанавливаются в границах земельного участка, на котором расположена заправка.

При этом информационные щиты, предназначенные для размещения социально значимой информации, будут в собственности города».

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Она добавила, что согласно новому документу, предприниматели смогут размещать свою рекламу и за пределами своих торговых точек.

«У нас раньше можно было размещать рекламу только в пределах занимаемого помещения, но ситуация такова, что некоторые помещения находятся в полуподвалах или в середине. Мы эту проблему устраняем», – рассказала замдиректора.

Кроме того, увеличены допустимые размеры информационных конструкций (2 квадратных метра), размещённых на торговых зданиях большой площади – более 1,5 тысяч квадратных метров.

Ольга Сурикова