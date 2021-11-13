В ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали 12 человек

Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии

Сегодня рано утром на трассе Севастополь -Ялта произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, в котором пострадали 12 человек

«Водитель автомобиля Волга, 1988 г.р., выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с 8 пассажирами, которым управлял водитель 1991 г.р», — сообщили «Севкору» в пресс-службе городского УМВД.

В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В ведомстве уточнили, что водитель Волги в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

Движение по одной полосе автодороги закрыто.

По факту ДТП проводится проверка.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю