В Севастополе пьяная женщина грозила зарезать брата-подростка

В Севастополе пьяная женщина набросилась с ножом на несовершеннолетнего брата за замечания о ее поведении. В полицию обратилась мать.

Женщина выбежала на улицу, где как раз проходили сотрудники ППС.

Выяснилось, что 33-летняя дочь женщины выпила лишнего и начала буянить в доме. Ее младший брат, 16-летний подросток, попытался образумить родственницу и посоветовал ей «не злоупотреблять алкоголем».

«Это замечание оскорбило женщину, и она не придумала ничего более действенного, чем взять со стола кухонный нож и высказать угрозу расправой над братом в случае, если он не прекратит нравоучения», — рассказали пресс-службе городской полиции.

Дебоширку задержали. Оказалось, это уже не первая ее стычка: ранее она уже привлекалась за нанесение телесных повреждений, когда ссорилась со своим бывшим сожителем. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также: Повторная угроза убийством матери привела севастопольца в колонию

Ольга Сурикова