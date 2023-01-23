В районе Любимовки от столкновения с Ладой перевернулась Газель

Накануне, 22 января, около 09:30 произошло ДТП на подъезде к поселку Кача. Не обошлось, без пострадавших.

«Мужчина, 1983 года рождения, управляя автомобилем Лада Гранта… на подъезде к пгт Кача, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и произвел столкновение со специализированным автомобилем Газель», — уточнила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю

Мария Точилина.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил пассажир автомобиля Газель. Признаков опьянения у водителей не установлено.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Ольга Сурикова