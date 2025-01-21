Список адресов, где в Севастополе не будет света 22 января

«Севкор» сообщает, где в Севастополе запланировано отключение света 22 января. Для безопасного выполнения неотложных работ будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00

хутор Лукомского: ТСН «Родник»;

Сапун-гора: ТСН «Эра-2», ТСН «Морзаводец», ТСН «Массив «Сапун-Гора» (насосная), частично СТ«Сапун-гора», СТ «Черноморец-2» 313,709;

Максимова дача: ТСН СНТ «Восход-Максимова дача», ТСН «Мукомол»;

СНТ «Гидрограф»; ТСН СНТ «РМЗ»; СНТ «Севгаз»; СТ«Сатурн»;

ТСН СНТ «УНР-64»; ТСН «Швейная фабрика»; СТ «Скрепер»; ТСН СНТ «Бутон»;

ТСН «Солнечный», ТСН «Восход»;

ул. Архитектора Баглея 2,22,32-36(чет), 3-11(нечет),15,17;

ул. Художника Озерникова 40,50,52;

ул. Станислава Чижа 61,65;

ул. Пулеметчика Андреева 8-А,6,8,14,11;

ул. Разведчика Колобуна 18-А,1-7(нечет),21,23, кад.329;

ул. Разведчика Копылова 6,8,22;

ул. Летчика Корзунова 19;

ул. Каштановая 10,18,20

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции

ул. Ковпака 72-94(чет), 21-51(нечет);

ул. 5 декабря 36-42(чет), 31-35(нечет);

ул. Балтийская 6-А,2-14(чет), 1-13(нечет);

ул. Ленинградская 32-58(чет);

ул. Московская 2-18(чет), 1-19(нечет);

ул. Радищева 2-14(чет), 1-11(нечет);

ул. Светлая 2-8(чет), 1-7(нечет);

ул. Орджоникидзе 2-20(чет), 1-19(нечет);

ул. Симферопольская 28,48, 45;ул. Авдеева 61-63(нечет);

ул. Харьковская 26-44(чет);

ул. Ленинградская 49

пр. Стрелецкий 4,8-20(чет), 1,5,9;

ул. Стрелецкая 4-24(чет);

ул. Вакуленчука 53-б,53/1,53/2,53/3,53/4,53/5,53/6,53/7,53/8,53/9,53/10,53/11,53/12.

с 22 по 23 января

с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом воздушной линии

с. Колхозное – ул. Горная 4-а,4,16,кад.988, 1-а,1-б,3-в,1-9(нечет);

ул. Колхозная 1, 4-а,6-а,2-8(чет),14,30, 7-а,7-б,7-в,7, 15,29-31(нечет) (ООО ГК «Омега»)