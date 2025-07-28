В Севастополе проводили в последний путь командира отделения

В Севастополе сегодня простились с командиром отделения, гвардии старшиной Дмитрием Витальевичем Лапиком.

Дмитрий родился и вырос в Красногвардейском районе Крыма. После школы окончил техникум в Геническе, прошел военную службу по призыву. После демобилизации переехал в Севастополь, работал в подразделениях УМВД России по городу Севастополю. После окончания службы в органах внутренних дел несколько лет работал в автосервисе.

В 2024 году Дмитрий Витальевич заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота. В боях проявил мужество и отвагу, умело руководил подчиненным личным составом при выполнении самых сложных задач, сообщает правительственный портал.

Дмитрий Лапик геройски погиб в бою при освобождении Курской области.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города