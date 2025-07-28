В Севастополе произошло смертельного ДТП на Лабораторном шоссе

Сегодня в ДТП на Лабораторном шоссе погиб 23-летний парень.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 17:35 на трассе «Ялта — Севастополь» 23-летний водитель электровелосипеда Kugoo двигался по дороге с односторонним движением «в нарушении предписаний знаков», где столкнулся с автомобилем Nissan, который двигался в своем направлении.

Водитель электровелосипеда получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы УМВД России по Севастополю и Госавтоинспекции изучают обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе полиции города.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя