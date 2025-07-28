У грота Дианы спасли женщину, пролетевшую около 5 метров по острым камням

Пострадавшая направлялась купаться на «дикий» пляж, однако отдых закончился печально — она упала и пролетела около 5 метров по острым камням. Женщина получила множественные травмы, в том числе, перелом правой голени и травму левой ноги, а также многочисленные ссадины и ушибы.

До прибытия спасателей очевидцы, находившиеся на пляже, оказали ей помощь, перевязали раны. Прибывшие спасатели зафиксировали ноги шинами, применили воротник Шанца и уложили на носилки, доставили женщину на катере в бухту Балаклавы, где передали бригаде скорой.

Спасение оказывали спасатели ПСП «Юг» и «Таврос». В операции приняли участие 8 спасателей.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя