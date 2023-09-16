В Севастополе проводили в последний путь двух лейтенантов

Накануне в Севастополе проводили простились с гвардии лейтенантом 810-й бригады морской пехоты Дмитрием Устюговым и старшим лейтенантом Александром Новиковым.

Дмитрий родился во Владивостоке в семье офицера Тихоокеанского флота. Затем с родителями переехал в Башкирию. После окончания школы отслужил срочную службу. В 2020 году окончил Башкирский государственный педагогический университет. С 2016 года служил в 810-й бригаде морской пехоты. Участвовал в СВО с первого дня, проявил себя как опытный, инициативный воин. В 2023 году был назначен на должность заместителя командира роты по военно-политической работе. Дмитрий погиб на Херсонском направлении. Ценой собственной жизни ему удалось спасти раненого товарища.

Александр родился и всю жизнь прожил в Севастополе. Окончил школу №4, затем Севастопольский государственный технический университет по специальности «Автомобили и

автомобильное хозяйство». Работал в сфере онлайн-образования, ремонта автомобильной техники. Одним из первых добровольно вступил в ряды боевого резерва ВС РФ. С осени 2022 года проходил службу в мотострелковых подразделениях. С января 2023 года воевал на Марьинском направлении в штурмовых подразделениях, был командиром мотострелкового взвода, пользовался авторитетом и уважением у сослуживцев. Александр геройски погиб, эвакуируя с поля боя раненого товарища.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13).

Будем помнить наших героев, написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.