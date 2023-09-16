815 млн рублей получит Крым за продажу первых национализированных объектов украинских олигархов

В республике Крым проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Договоры купли-продажи по итогам аукционов уже заключены, сейчас размещены извещения о продаже четырех жилых помещений на общую сумму около 27 млн рублей.

«В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей», — сообщил спикер.

Комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.

Напомним, жена Владимира Зеленского Елена владела квартирой в жилом комплексе «Император» в Ливадии. Весной 2023 года квартира стала собственностью Госсовета Крыма.

Ольга Сурикова