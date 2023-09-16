В Севастополе подросток на мотоцикле сбил пешехода

В Севастополе вечером 15 сентября произошло ДТП с участием мотоциклиста, в котором пострадали три человека.

15-летний водитель мотоцикла в районе дома № 128-A по проспекту Генерала Острякова сбил 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по обозначенному, нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП телесные повреждения получили пешеход, мотоциклист и его пассажирка 2007 года рождения. Все участники дорожной аварии доставлены в больницу.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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Ольга Сурикова