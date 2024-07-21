В Севастополе проводили в последний путь добровольца отряда «БАРС»

Доброволец отряда «БАРС» Игорь Синдеев родился и вырос в Севастополе. Проходил срочную военную службу в городе. Активно поддерживал события Русской весны.

«Не мог оставаться в стороне от происходящих событий и в январе 2023 года ушел добровольцем на СВО в добровольческое подразделение «БАРС», выполняющее боевые задачи на территории ДНР», — сказано в ТГ-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Игорь Синдеев погиб в районе Лисичанска ЛНР. Награждён медалями «За храбрость» и «За освобождение Донбасса».

Читайте также: Севастопольским воинам присвоены звания Героев России посмертно

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города