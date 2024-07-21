Две бойцовские собаки напали на женщину на Генерала Мельника в Севастополе

Инцидент произошел днем 20 июля по адресу: переулок Генерала Мельника, дом 3.

На женщину напали две бойцовские собаки, предположительно, породы стаффордширский терьер.

Как видно на видео, они повалили случайную прохожую и начали грызть. Женщине удалось встать, но животные еще долго продолжали на нее нападать и кусать.

Женщина сильно пострадала, скорая доставила ее в больницу. Также отмечается, что сотрудники полиции прибыли на место, спустя примерно 4-5 часов. Автор поста просит помочь в розыске хозяев этих агрессивных собак, во избежание в дальнейшем более тяжёлых последствий.

Напомним, в Севастополе утром на Приморском бульваре бездомная собака напала на пожилую женщину и вырвала у нее кусок кожи на руке.

Ольга Сурикова

Источник фото и видео: ЧП

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