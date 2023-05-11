В Севастополе подростка будут судить за лже-минирование школы

Суд рассмотрит уголовное дело несовершеннолетнего севастопольца, отправившего ложное сообщение о минировании школы, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Несовершеннолетний обвиняемый в октябре 2022 года «из хулиганских побуждений», используя компьютерную программу, направил несколько аудиосообщений на телефонный номер общеобразовательной школы №23 имени Б.А. Кучера о якобы готовящемся взрыве.

Юноша обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему грозит штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Гагаринского района Севастополя.

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Ольга Сурикова