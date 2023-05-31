В Севастополе проверяли на взрывоопасность игрушечного мишку

Сегодня утром площадь Ушакова была оцеплена из-за информации о подозрительном предмете, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

После звонка женщины, на место незамедлительно прибыли полицейские, кинологи, сотрудники взрывотехнической и других экстренных служб. Подозрительным оказался оставленный кем-то игрушечный мишка с торчащими проводами. С помощью служебных собак проведено обследование территории, предметов и веществ, представляющих угрозу не выявлено, сообщают в полиции.

Напомним, липчанин возглавил полицию Севастополя.