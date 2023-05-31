В Севастополе вводят в оборот купюры номиналом 5 и 10 рублей

Центробанка России решил вернуться к выпуску бумажных купюр номиналом 10 и 5 рублей.

Партия банкнот уже прибыла в наш город и начала поступать в банки региона.

Печатать банкноты номиналом 10 рублей образца 1997 года прекратили в 2013-м, а 5 рублей не печатались с 1998 года.

В Центробанке рассказали, что в нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении и быстро изнашивались. Тогда решили заменить их на монеты. Хотя в производстве они дороже, но был выигрыш за счет долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии: банкноты можно лакировать, увеличивая срок их службы на 30%.

По оценкам банкиров, чеканка монет номиналом 10 рублей экономически не выгодна. С 2009 года выросла стоимость металла, в итоге чеканка 10-рублевых монет оказалась затратной. В то же время металлические деньги плохо возвращаются в обращение — люди хранят их дома. Магазины не инкассируют и не сдают металлические деньги, будучи заинтересованными в более легких и удобных купюрах.

Так что севастопольцам придется привыкать к новым-старым бумажным деньгам. Хотя многие практически везде расплачиваются карточкой и могут пропустить это ноухау.

Ольга Сурикова