В Белгородской области начали эвакуировать детей

Белгородских детей начнут эвакуировать из-за обстрелов. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в Шебекино ухудшается. Ночью город был атакован. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

По его данным, снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей.

⠀

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — проинформировал Гладков.

Ольга Сурикова