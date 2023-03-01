В Севастополе провели в последний путь погибшего бойца ЧВК «Вагнер»

Боец ЧВК «Вагнер» Роман Николаевич Алексанцев родился в Севастополе, здесь же учился в 60-ой школе.

Закончил ПТУ №13, после училища работал автослесарем в АТП 14330. Затем выучился на водителя троллейбуса и какое-то время работал в троллейбусном парке им. Круподерова.

Находясь в тюрьме принял решение отправиться добровольцем в зону СВО в составе штурмового отряда ЧВК «Вагнер».

«Роман Николаевич был осужден за тяжкое преступление, но искупил его кровью. Он героически погиб в окрестностях Артемовска (Бахмута)», — написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова