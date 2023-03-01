Жительница Севастополя смогла отсудить около 500 тысяч рублей после ДТП с военным КАМАЗом

Жительница Севастополя, которая попала в ДТП с участием военного КАМАЗа, через суд получила право на материальную компенсацию от Минообороны. Такое решение было вынесено Ленинским районным судом, пишет ForPost.

В решение суда информация о дате и месте ДТП скрыта, но указано, что в аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Пежо», вторым участников ДТП был мужчина, управлявший военным грузовиком КАМАЗ 5350.

Причиной аварии было названо нарушение водителем пункта 9.10 Правил дорожного движения (несоблюдение дистанции и бокового интервала).

Ответчиком по делу было назначено ФКУ «Управление Черноморского флота», в чьей собственности находился военный автомобиль. Согласно решению Ленинского районного суда, оно должно возместить пострадавшей более 400 тысяч рублей на восстановление автомобиля, а также компенсировать расходы на проведение экспертизы, услуги представителя и госпошлину.

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Ольга Сурикова