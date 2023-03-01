На Фиолентовском шоссе «Шевроле» сбило девочку

Сегодня в районе 16.00 водитель «Шевроле» сбил пятнадцатилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате девочка доставлена в детскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По информации заместителя руководителя пресс-службы УМВД г. Севастополю Марии Точилиной, в отношении водителя автомобиля «Шевроле» составлен административный материал по ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

На момент ДТП водитель был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

Дарья Тимофеева

Фото: Пресс-служба УМВД по Севастополю