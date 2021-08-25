Девушке-инвалиду из Севастополя за два дня неравнодушные насобирали 200 тысяч

Коляска стоит около 180 тысяч рублей

Девушка-инвалид Алена много лет мечтала об электрической инвалидной коляске, но позволить ее себе не могла. Она изготавливала и продавала в центре Севастополя деревянные свистульки, чтобы насобирать на свою мечту. И только случайный разговор с неравнодушной соседкой Ольгой помог изменить ситуацию.

Женщина в один из дней не смогла пройти мимо, когда увидела, как Алена забирается по ступенькам на руках на четвертый этаж. Только там она смогла позволить себе снять квартиру. Услышав историю сильной девушки с ограниченными физическими возможностями, новая знакомая выложила пост в социальной сети Facebook. Буквально за два дня люди по всему миру собрали более 190 тысяч рублей. Откликнулись не только севастопольцы, но и крымчане, москвичи, сибиряки, украинцы, американцы, немцы.

Сама Алена жила только на пенсию по инвалидности и деньги, которые выручала от продажи свистулек. Большая часть средств уходила на съем квартиры. Сил на старой коляске с ручным управлением ездить уже не было. А новая, тем более электрическая, ей еще не положена по законодательству, так как сила ее рук оценивается в три балла. Только после снижения этого показателя, она могла бы претендовать на бесплатную современную коляску от государства.

Но руки это тоже ее средство передвижения, она ежедневно спускается и взбирается на работу по ступенькам. Да и изготовление русской традиционной игрушки кропотливая работа. Целый день свои изделия Алена продает на площади Лазарева.

«Самое смешное, что в течение дня слышишь фразу мельком: «Целый день сидит. Интересно, сколько заработала. Наверное, уже черте сколько денег и до сих пор сидит. А на самом деле иногда это 700 рублей в день, иногда до 1500 доходит, а мне, допустим, платить за квартиру те же 1500. Я буду до упора сидеть, пока я не наберу эти 1500, чтобы заплатить за квартиру», — рассказала девушка в комментариях телеканалу «НТС».

Теперь у девушки новая проблема: где хранить тяжелую и дорогостоящую, но такую долгожданную и желаемую электрическую коляску, чтобы обезопасить ее от воров.

Ольга Сурикова

Фото Ольги Кочетовой

