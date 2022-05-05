В Севастополе провели персональный парад для ветерана войны Елизаветы Рожковой

Войну закончила в Германии

В Севастополе 4 мая прошел персональный парад во дворе 103-летнего ветерана войны — Елизаветы Ивановны Рожковой.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram, что город поддерживает всероссийскую патриотическую акцию «Парад у дома ветерана».

«Это очень важно и правильно, чествовать наших ветеранов, создавать атмосферу праздника для тех, кому уже тяжело посещать торжественные мероприятия», — отметил он.

Развожаев добавил, что Елизавету Ивановну знают многие севастопольцы, она с боями прошла Украину, Молдавию, Польшу и закончила в Германии, где 30 мая 1945 года была демобилизована.

С 1948 года 25 лет проработала на восстановлении и строительстве Города-Героя Севастополя. Почётный строитель треста «Севастопольстрой».

Напомним, главный военный парад пройдет в Севастополе 9 мая в 10:00.

Ольга Сурикова