В Севастополе обновлено три дороги

Дороги, ведущие к селам

В Севастополе досрочно завершили ремонт трех автомобильных дорог: Штурмовое — Хмельницкое, Верхнесадовое — с. Симиренко, Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (44-46 км). Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства города.

«В ходе ремонта специалисты восстановили конструкцию дорожной одежды, тротуары и бордюры, нанесли горизонтальную дорожную разметку», — отмечается в правительстве.

После оценки качества асфальтобетонного покрытия, толщине слоя, плотности покрытия водонасыщения принято решение о вводе объектов в эксплуатацию.

Также в пресс-службе напомнили, что в настоящее время активные работы ведутся на 34 объектах ремонта и капитального ремонта протяженностью более 53 км. Всего в 2022 году в нормативное состояние приведут 72 дороги общей протяженностью более 66 км.

Напомним, Правительство выделило Севастополю дополнительно 450 млн рублей на дорожное строительство.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя