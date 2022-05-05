В Севастополе коронавирусом заболели 5 человек за сутки

Госпитализировано 14 человек

В Севастополе по состоянию на утро 5 мая зарегистрированы 5 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерло 2 человека в возрасте 63 и 71 года.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 14 человек. Выписаны 19 пациентов. На данный момент в больницах находится 162 пациента, из них 82 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 624 человека, выздоровели 80 916.