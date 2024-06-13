В Севастополе проведут депутатские слушания по вопросу строительства гостиничного комплекса рядом с ЦКБ «Черноморец»

Сегодня в ходе сессии Заксобрания Севастополя поступило предложение провести депутатские слушания по вопросу реконструкции здания здания ЦКБ «Черноморец» и строительства рядом гостиничного комплекса.

К обсуждению, по регламенту, должны привлечь специалистов, экспертов и общественность.

«У нас назрела необходимость, уже неудобно отсиживаться по поводу реконструкции и пристройки к ЦКБ «Черноморец», который находится по адресу Б.Морская,1. Почему бы нам не обсудить этот вопрос и не понять, каковы последствия этого строительства, какие риски несет город, что положительного получает город», — внес предложение лидер коммунистов Василий Пархоменко.

Напомним, здание ЦКБ «Черноморец», как уже сообщалось, сменит свой профиль и будет перестроено в премиальный отель. Рядом с ним планируется построить пятиэтажное здание гостиничного комплекса.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города