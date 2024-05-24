Архитектурный совет Севастополя рассмотрел превращение ЦКБ «Черноморец» в гостиничный комплекс с новым зданием

Реконструкция здания ЦКБ «Черноморец» и строительство рядом гостиничного комплекса на Большой Морской,1, рассмотрел накануне архитектурно-художественного совет Севастополя. Главные споры были вокруг пятиэтажного корпуса гостиничного комплекса, который должен появиться сразу за историческим зданием на улице Воронина.

Здание ЦКБ «Черноморец», как уже сообщалось, сменит свой профиль и будет перестроено в премиальный отель. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что оно является объектом культурного наследия и сейчас используется правительством Севастополя в качестве административного здания.

Его реконструкция будет стоить по минимальным подсчетам 1,5 млрд рублей, находится оно в ветхом состоянии, но на данный момент нецелесообразно из бюджета выделять такие деньги на ремонт. В связи с этим инвестпроект позволит сохранить ОКН.

«У нас есть объект культурного наследия. Таких средств в городе нет, ни в каких федеральных программах. Нужно тоже понимать сегодняшние реалии. В городе огромный дефицит с инфраструктурой туристической и достаточно серьезные проблемы с инвестициями. Такого уровня инвестора подобрать это отдельная задача. А здесь плюс создается новая точка доходов для города. Но это здание просто само по себе окупаться не будет никогда, поэтому делается и соответствующий комплекс», — пояснил глава города.

Представители инвестора также аргументировали появление еще одного здания гостиницы нехваткой площадей в самом ЦКБ для экономической для них привлекательности.

Будущий комплекс, по их мнению, будет обладать «дружелюбной архитектурой» на улице Воронина и гармонично впишется в существующий архитектурный облик центральной части города.

Губернатор подчеркнул, что второе здание появится на второстепенной улице.

«Это не центральный ансамбль. Это второстепенная улица, которая имеет разного уровня здания. Мы обсуждали, что комплекс не может доминировать над историческим зданием. У каждого есть своем мнение, как должен развиваться Севастополь, но если мы не будем принимать решения по таким объектам, то никакого развития быть не может», — отметил он, добавив, что все реконструкции должны проводиться «корректно» и «бережно».

Большинство членов архсовета проект поддержали, высказав мнение о необходимости доработки внешнего вида здания. В частности от директора АПБ «Основа», члена архитектурно-художественного совета Максима Стрецкиса прозвучало предложение добавить южной идентичности. А депутат заксобрания Вячеслав Горелов напротив настаивал на том, что в исторической части Севастополя нельзя вообще строить новое здание, а также заявил о своем намерении направить письма в Министерство культуры, Прокуратуру и прочие государственные органы.

По итогам обсуждения, было принято решение внести замечания к внешнему виду второго здания, после чего снова рассмотреть итоговый проект на архитектурном совете.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegram