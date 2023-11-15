В Севастополе просят спасти от улицы пострадавшую от падения БПЛА собаку

Волонтеры рассказали, что во время последней атаки на Севастополь, во время которой пострадал мужчина, погибла еще собака, а вторая, ее подруга, получила травмы лап.

«Сейчас травмированная собака, у нее ожог всех лапок ,находится на временной передержке. Мы лечим ее сейчас. Дальше девать ее некуда, улица, зима, после такой травмы, это жестоко!

Собака супер добрая, ласкуша, будет вам верным другом. Помогите, подумайте и заберите ребенка, если сможете помочь заберите пожалуйста, мы можем привезти вам домой проявите доброту, очень верим в чудо от Бога!! Тел +79787927604».