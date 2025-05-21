У Севастопольской телерадиокомпании новый директор — Анна Иванова

С 19 мая 2025 года Севастопольскую телерадиокомпанию возглавила Анна Иванова. Об этом сообщил начальник управления информационной политики правительства Севастополя Александр Назаров. Предприятие работает на средства городского бюджета и объединяет телеканалы «СТВ» и «СТВ 24», а также радиостанции «Севастополь FM» и «Говорит Севастополь».

Анна Иванова работает в севастопольских медиа с 2018 года. До нового назначения она руководила редакциями двух городских радиостанций.

Дмитрий Островский

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