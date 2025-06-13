В Севастополе простились с рядовым Дмитрием Тюковым

В Севастополе состоялось прощание с Дмитрием Станиславовичем Тюковым, уроженцем города, проходившим службу в одном из мотострелковых подразделений. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Дмитрий Тюков родился и вырос в Севастополе, окончил гимназию №2. Срочную службу проходил в должности кинолога, после чего работал в кинологической службе УМВД, а затем — в охране одного из городских магазинов.

С 2014 года принимал участие в военных действиях в Донбассе, позже служил по контракту в Министерстве обороны РФ. По информации властей, погиб в ходе боевых действий на Белогоровском направлении.

Церемония прощания прошла в Севастополе.