Прогноз погоды на 14 июня

Погода
14-06-2025

Сегодня переменная облачность.

Ночью без осадков; днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 21…23°.

Температура морской воды — 17-20° 

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