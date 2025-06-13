На Малаховом кургане отметят 242-летие Севастополя

В субботу, 14 июня, на территории Мемориального комплекса «Малахов курган» пройдёт праздничное мероприятие «Мы славим тебя, родной Севастополь!», организованное Музеем обороны города. Праздник посвящён 242-й годовщине со дня основания Севастополя.

В течение дня для посетителей будут открыты ремесленные мастерские, интерактивные площадки, выставки, экскурсии, театральные и музыкальные программы.

Что будет в программе:

с 11:00 до 20:30 — работа квартала ремесленников;

с 16:00 до 20:30 — бесплатные экскурсии «История одного экспоната» в Оборонительной башне Корниловского бастиона;

с 16:00 до 20:30 — мастер-классы и концертная программа;

17:35 — показательное выступление кинологов со служебными собаками;

18:00 — спектакль «Вкус медной проволоки» в исполнении Севастопольского театра юного зрителя.

Кроме того, на празднике запланированы дефиле ходулистов из театра «Русская душа», шоу мыльных пузырей и фотозоны с живыми статуями, а также образами Григория Потемкина и Екатерины II.

Организаторы приглашают всех желающих отметить День города в насыщенной культурной атмосфере. Вход свободный.

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