Появилось видео с построения экипажа с затонувшей «Москвы»

Моряки продолжат службу в ВМФ
Минобороны выложило видео со встречи главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, командования ЧФ с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Материал ведомство выложило в своем Telegram.
Короткое опубликованное видео идет без звука, на нем видно построение экипажа и обращение командования.
Отмечается, что адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте.
«Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее появилась информация, что экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь.
Ольга Сурикова