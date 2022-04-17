Появилось видео с построения экипажа с затонувшей «Москвы»

Моряки продолжат службу в ВМФ

Минобороны выложило видео со встречи главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, командования ЧФ с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Материал ведомство выложило в своем Telegram.

Короткое опубликованное видео идет без звука, на нем видно построение экипажа и обращение командования.

Отмечается, что адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте.

«Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь.

Ольга Сурикова