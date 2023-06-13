В Севастополе простились с погибшим в Бахмуте бойцом ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 13 июня, в Севастополе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» — Павлом Соколовым. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Соколов всю жизнь работал строителем. В 2016 году он приехал в Севастополь, тут женился. Был одним из строителей Балаклавской ТЭС.

В прошлом году поехал на строительные работы в Мелитополь, а весной этого года решил пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер».

Геройски погиб в Бахмуте\Артемовске.

Напомним, в Севастополе впервые прошла церемония прощания с Егором Фарафонтовым – бойцом ЧВК «Вагнер»