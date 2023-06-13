Владимир Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации нет

На встрече с военкорами Владимир Путин заявил, что нет необходимости в дополнительной мобилизации, так как нет цели дойти до Киева.

«Мобилизация дополнительная — я особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион или два — это зависит от того, чего мы хотим», — сказал Путин.

В качестве иллюстрации своего тезиса президент привел в пример первые дни войны, когда российские войска дошли до Киева. По словам Путина, там «удалось договориться, и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать такую ситуацию — правда, они его выкинули».

«Нам нужно туда возвращаться или нет?», — задал Путин риторический вопрос, объяснив, что вопрос о мобилизации нужно решать в зависимости от того, какие цели Россия ставит перед собой. «Ну нет такой необходимости сегодня», — добавил Путин.

Также президент уточнил, что только за последние полгода армия России пополнилась 150 тысячами добровольцев.

«Мы с января этого года набрали 150 тысяч контрактников. Вместе с добровольцами — 156 тысяч. А у нас мобилизация была 300 тысяч. И работа продолжается. За прошедшую неделю 9,5 тысяч человек подписало контракт. Никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет”» — сказал Путин.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот Россия-24