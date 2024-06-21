В Севастополе простились с морским пехотинцем, награжденным за мужество и доблесть, проявленные в боях

Сегодня проводили в последний путь гвардии старшего матроса Павла Павловича Самусевича.

Павел Самусевич родился в Ангарске Иркутской области, впоследствии вместе с семьей переехал в Белгородскую область, где и окончил школу. После школы он проходил военную службу по призыву в подразделениях, дислоцированных в Южной Осетии. В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и прибыл для дальнейшего прохождения службы в Севастополь, в 810-ю бригаду морской пехоты.

Выполнял задачи в составе подразделений ВС РФ в Нагорном Карабахе, Сирийской арабской республике. С начала СВО активно участвовал в боевых действиях в составе подразделений морской пехоты, ЧВК Вагнер.

Участвовал в освобождении Мариуполя, Авдеевки, награжден государственными наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях.

Павел геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

Напомним, севастопольским воинам Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову — бойцам с позывными «Мечта» и «Свят» — Указом Президента присвоены звания Героев России — посмертно.

Ольга Сурикова

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