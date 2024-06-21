От мечты к реальности: более 1000 крымских детей приняли участие в проекте «Сбер: учим мечтать»

Приглашенные гости и представители Сбера рассказали детям о своих детских мечтах, мотивации и достижении целей

20 и 21 июня в рамках проекта «Сбер: учим мечтать» школьники из разных уголков Крыма посетили курорт Mriya Resort & SPA. Для них была организована насыщенная программа с выступлением спикеров и посещением парка «Дримвуд».

20 июня в формате открытого диалога о своих мечтах, мотивации и жизненных уроках, которые помогли им достичь того, что они имеют сейчас, рассказали директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова, директор межрегиональной общественной организации «Русское единство», Наталья Сырбу, председатель общественно-государственной организации «Союз женщин России», руководитель Благотворительного фонда «Будем милосердны», учредитель детского центра «Семья от А до Я» Нонна Бахарева и тренер-преподаватель «Академии футбола Крыма» Константин Устименко. Спикеры не только поделились с ребятами своим опытом, но также ответили на самые волнующие вопросы и дали важные советы.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму: «За два дня на мероприятии мы собрали более 1 000 детей, чтобы показать им, как важно иметь мечту, ставить цели и достигать их, стремиться к большему и постоянно развиваться. Что бы ни происходило вокруг – главное быть уверенным в себе, мечтать и достигать. В этом году к нам присоединились гости из благотворительных фондов и других организаций, которые постоянно взаимодействуют с детьми и видят, как упорство, труд и помощь близких могут изменить жизнь, привести к воплощению мечты и яркому будущему. Искренне уверен, что проект «Сбер: учим мечтать» не только подарил ребятам много позитивных эмоций и ярких впечатлений, но и смог вдохновить на большие свершения во взрослой жизни».

21 июня своими детскими мечтами и жизненным опытом с участниками мероприятия поделились заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Ольга Тимофеева, заместитель генерального менеджера Mriya Resort & Spa Кристина Гуданова и руководитель корпоративного университета Mriya Resort & Spa Анна Моленова. Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA: «Mriya Resort & SPA гордится возможностью уже во второй раз принять у себя участников проекта «Сбер: учим мечтать» и вдохновить их на постановку амбициозных целей и достижение новых высот. Наш курорт активно вовлечен в поддержку проектов, направленных на благотворительность, устойчивое развитие и общественное благосостояние. Развитие целеустремленности и трудолюбия — важнейшие факторы для построения успешной карьеры и самореализации в будущем. На нашем курорте мы стараемся создать все условия для вдохновения гостей на новые свершения. Уверен, после посещения Mriya Resort & SPA юные гости почерпнут дополнительную мотивацию для определения амбициозных жизненных целей и приложат все усилия для их достижения на пути к профессиональному и личностному росту».

Также в рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион, на котором были выставлены работы крымских мастеров. Все собранные средства направят в Крымский детский Хоспис и Благотворительный фонд «Будем милосердны».

Первое мероприятие проекта «Сбер: учим мечтать» прошло 11-12 ноября 2023 года, в нем приняли участие 900 детей.