Севастопольцы за день отдали мошенникам более 2 тысяч рублей

2 миллиона 630 тысяч рублей отдали мошенникам севастопольцы буквально за день
Пенсионер— 120 тысяч
замдиректора предприятия — 600 тысяч
научный сотрудник — 1,5 млн
волонтер — 410 тысяч рублей.
«Это не зарплаты. Это суммы, которые жители Севастополя отдали мошенникам за сутки», — сообщили в полиции города, в очередной раз призывая не отправлять деньги на «безопасные счета».
Движимые страхом потерять свои деньги, севастопольцы продолжают оплачивать беззаботную жизнь дистанционных мошенников, констатируют правоохранители.
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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai