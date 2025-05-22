Севастопольцы за день отдали мошенникам более 2 тысяч рублей

Происшествия
22-05-2025

2 миллиона 630 тысяч рублей отдали мошенникам севастопольцы буквально за день

Пенсионер— 120 тысяч
замдиректора предприятия — 600 тысяч
научный сотрудник — 1,5 млн
волонтер — 410 тысяч рублей.

«Это не зарплаты. Это суммы, которые жители Севастополя отдали мошенникам за сутки», — сообщили в полиции города, в очередной раз призывая не отправлять деньги на «безопасные счета».

Движимые страхом потерять свои деньги, севастопольцы продолжают оплачивать беззаботную жизнь дистанционных мошенников, констатируют правоохранители.

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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai