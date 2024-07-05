ПВО России за неделю сбила 14 ракет, 42 реактивных снаряда HIMARS и «Vampire» и более 450 БПЛА

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производств, а также 451 беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении ведомства.

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