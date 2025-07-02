В Севастополе простились с командиром взвода Ярославом Сальковым

В Севастополе состоялась церемония прощания с гвардии лейтенантом Ярославом Геннадьевичем Сальковым, командиром взвода, который погиб в ходе боевых действий в Курской области.

Ярослав Сальков родился и вырос в Макеевке Донецкой области. С детства он мечтал связать свою жизнь с военной службой. После окончания Суворовского училища был призван на службу на корабль Черноморского флота. Убедившись в правильности своего выбора, подписал контракт с Министерством обороны России и несколько лет служил на Черноморском флоте.

С 2014 года Сальков с семьей проживал в Севастополе. После окончания срока службы в Минобороны работал в органах государственной власти Донецкой народной республики и учился в Донецком государственном университете имени Туган-Барановского.

С началом специальной военной операции он вновь встал на защиту родной земли. Воевал в составе батальона «Спарта», затем по контракту вернулся на службу в морскую пехоту Черноморского флота. За время службы проявил себя как опытный командир, пользовался уважением сослуживцев и руководства. Ярослав Сальков погиб при выполнении боевого задания по освобождению Курской области. Его подвиг отмечен как пример мужества и преданности долгу.

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