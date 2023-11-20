Открытые уроки с участием действующих предпринимателей для физических лиц в возрасте 14 — 17 лет

Город Экономика
20-11-2023
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В программе:

Первый урок 27.11:
• Деловая игра «Я-предприниматель»
• С чего начать свой бизнес. Правильный подход к выбору бизнес- идеи
• Уникальное торговое предложение. Создание предложений для привлечения и удержания клиентов
• Что такое точка безубыточности и показатели для бизнес-плана

Второй урок 28.11:
• Философия предпринимательства. Личностные качества успешного предпринимателя
• Деловая игра на определение стиля управления
• Привлечение инвестиций в бизнес-проект: проблемы и возможности. Способы разработки бизнес-идей
• Правовые основы предпринимательства

Спикер, Ирен Андруцкая:
— предприниматель, дизайнер ТМ одежды и обуви
— нейромаркетолог, основатель российской школы брендинга и нейромаркетинга

А также приглашенные предприниматели г. Севастополя

Формат: очно и онлайн в центре «Мой Бизнес»
Время и дата: 27.11 — 28.11, 15:00 — 18:00

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 «Мой бизнес» | Севастополь

 

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