Открытые уроки с участием действующих предпринимателей для физических лиц в возрасте 14 — 17 лет

В программе:
Первый урок 27.11:
• Деловая игра «Я-предприниматель»
• С чего начать свой бизнес. Правильный подход к выбору бизнес- идеи
• Уникальное торговое предложение. Создание предложений для привлечения и удержания клиентов
• Что такое точка безубыточности и показатели для бизнес-плана
Второй урок 28.11:
• Философия предпринимательства. Личностные качества успешного предпринимателя
• Деловая игра на определение стиля управления
• Привлечение инвестиций в бизнес-проект: проблемы и возможности. Способы разработки бизнес-идей
• Правовые основы предпринимательства
Спикер, Ирен Андруцкая:
— предприниматель, дизайнер ТМ одежды и обуви
— нейромаркетолог, основатель российской школы брендинга и нейромаркетинга
А также приглашенные предприниматели г. Севастополя
Формат: очно и онлайн в центре «Мой Бизнес»
Время и дата: 27.11 — 28.11, 15:00 — 18:00