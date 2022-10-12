В Севастополе прошло более 400 культурных мероприятий в поддержку участников СВО

Прорабатываются ли департаментом культуры в Севастополе дополнительные меры к детям и, возможно, членам семей военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Этот важный для Севастополя вопрос задал во время пленарного заседания в заксобрании депутат ЛДПР Артем Гордиенко

Директор департамента Ирина Романец прокомментировала, что с момента начала проведения специальной военной операции в городе прошло более 400 мероприятий, посвященных поддержке российских военнослужащих, а также, направленных на воспитание патриотизма молодежи.

По словам Ирины Романец, севастопольские творческие коллективы активно проявляют свою позицию и выступают с инициативами провести концерты в севастопольских госпиталях, чтобы поддержать боевой дух участников СВО.

«Кроме этого, у нас есть учреждения культуры, где предусмотрены льготы, включая льготы при поступлении в наши учреждения. Есть система бесплатных посещений культурных мероприятий для льготных категорий лиц. Конечно, культура и армия — неразделимые позиции и этот вопрос у нас в приоритете», — добавила Ирина Романец.

Известно также, что от севастопольских творческих коллективов поступили предложения о том, чтобы деньги, вырученные от мероприятий, направить на помощь военнослужащим.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя