Отдых для туристов станет дешевле

Туризм
02-06-2025

Госдума приняла закон, который будет регулировать невозвратные тарифы в гостиницах, кэмпингах или глэмпингах.

Этот способ бронирования помогает размещаться в отелях дешевле и очень удобен, когда риск отмены поездки минимальный.

На практике этот способ востребован при покупке авиа- или железнодорожных билетов.

Вернуть деньги, если поездка не состоялась, получится лишь в отдельных случаях, например из-за болезни туриста.

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Анна Левина