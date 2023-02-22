В Крыму женщины выясняли отношения топором

В Джанкое сотрудниками полиции задержана местная жительница за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой.
В дежурную часть позвонила 17-летняя девушка, которая просила помощи: дома происходила бурная ссора между ее родственницей и знакомой.
Прибывшие полицейские смогли предотвратить страшное, однако 51-летняя хозяйка дома все же успела ударить топором 37-летнюю гостью. Пострадавшей срочно вызвали скорую помощь.
Выяснилось, что конфликт между женщинами возник из-за денежного долга. Пострадавшая пришла требовать вернуть свои деньги, но вместо обещанного получила отпор в виде ударов обухом топора по голове.
На нее заведено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: В Севастополе полураздетый мужчина с топором пытался остановить снос дерева
Ольга Сурикова