В Крыму женщины выясняли отношения топором

В Джанкое сотрудниками полиции задержана местная жительница за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

В дежурную часть позвонила 17-летняя девушка, которая просила помощи: дома происходила бурная ссора между ее родственницей и знакомой.

Прибывшие полицейские смогли предотвратить страшное, однако 51-летняя хозяйка дома все же успела ударить топором 37-летнюю гостью. Пострадавшей срочно вызвали скорую помощь.

Выяснилось, что конфликт между женщинами возник из-за денежного долга. Пострадавшая пришла требовать вернуть свои деньги, но вместо обещанного получила отпор в виде ударов обухом топора по голове.

На нее заведено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова