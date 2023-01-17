Севастопольца будут судить за развращение 6-летней соседской девочки

Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления сексуального характера в отношении соседской шестилетней девочки. Об этом сообщила ГСУ Следкома России по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что 1 октября 2022 года житель коммунальной квартиры, оставшись наедине с шестилетней соседской девочкой в общем помещении коммуналки, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

«Ребенок рассказал об ужасающем факте маме, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства.

Девочке понадобилась помощь психолога.

По ходатайству следователя судом 29-летнему обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время.

Его дело направлено в суд.

Ольга Сурикова