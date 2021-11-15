Развожаев предложил вернуть памятник Лазареву на прежнее место

Была в истории Севастополя «лазаревская» эпоха

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил установить памятник адмиралу Михаилу Лазареву на месте, где он ранее располагался —перед морскими казармами на Корабельной стороне. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

«В 1867 году перед Лазаревскими морскими казармами Севастополя был открыт памятник великому адмиралу, но, к сожалению, в 1928 году он был снесен. Считаю необходимым восстановить монумент на прежнем месте, чтобы память о Михаиле Петровиче жила в сердцах севастопольцев», – написал Развожаев.

Пост главы города был приурочен ко Дню Рождения адмирала. 14 ноября 1788 года родился флотоводец и мореплаватель, адмирал, командующий Черноморским флотом Михаил Петрович Лазарев.

Развожаев напомним, что в истории Севастополя есть отдельная эпоха, которую называют «лазаревской». Будучи военным губернатором, Лазарев преобразил Северную и Корабельную стороны, выстроил исторический центр, включая Матросский бульвар. При нем также был полностью укомплектован штат боевых кораблей Черноморского флота. Его учениками были Павел Нахимов, Владимир Корнилов и Владимир Истомин. Он похоронен в Севастополе в усыпальнице Адмиралов, в склепе Владимирского собора.

Напомним, в Севастополе хотят перенести памятник адмиралу-основателю Черноморского флота Дмитрию Сенявину.

Ольга Сурикова